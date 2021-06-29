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طرابلس المركز تمنع بيع الأضاحي داخل الأحياء

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت بلدية طرابلس المركز، منع بيع الأضاحي داخل أحياء وشوارع البلدية، وذلك حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة المواطنين
قررت بلدية طرابلس المركز، منع بيع الأضاحي داخل أحياء وشوارع البلدية، وذلك حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة المواطنين، وتنفيذا للقوانين والتشريعات النافذة.

وذكرت البلدية، بصفحتها في موقع “فيسبوك”، أنها خصصت قطعة أرض بسوق الثلاثاء ليكون سوقا لبيع الأضاحي بشكل مؤقت، على يتم إزالته بعد أيام العيد مباشرة.

ودعت البلدية جميع المواطنين إلى التقيد والالتزام بالتعليمات المذكورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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