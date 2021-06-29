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وزير الداخلية يستعرض مع مدير أمن مصراتة الأوضاع الأمنية داخل المدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية العميد خالد مازن اليوم الثلاثاء مع مدير أمن مصراتة عميد “محمد أبوبريدعة” لاستعراض الأوضاع الأمنية داخل مدينة مصراته.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير الجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة بمديرية الأمن، والمعوقات التي تواجههم للارتقاء بمستوي العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية بالمدينة والجهود التي تبذل في حفظ الأمن وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين. (وال).

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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