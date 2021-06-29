ليبيا الان

الدبيبة يرد على دعوة «الرئاسي» بشأن تسمية وزير الدفاع

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على دعوة المجلس الرئاسي لحضوره، للتشاور بخصوص تسمية وزير الدفاع.

وقال الدبيبة في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه «بالإشارة إلى خطابكم المعنون (دعوة اجتماع)، والوارد إلينا .. في 28 يونيو الحالي بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل، لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع، وبالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك».

وتابع «نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك».

وأمس الأحد دعا المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

– الرئاسي يدعو الدبيبة للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع الأحد القادم

وطالب المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، في كتاب نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، الدبيبة «بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير».

 ولوّح المجلس في كتابه لرئيس الحكومة، «باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • لابد من حجب الثقه عنه أنه ليس اهلا للثقه منحاز للعصابات الارهابيه ويتكلم برأس خشمه مثل هذه النوعيه لا تمشي بأمور البلاد الي الامام بل تزيد الأمور تعقيدا شوفوا برلمان السويد كيف سحب الثقه من رئيس الوزراء الأمر الذي دعاه الي تقديم أستقالته ولكن المعضله التي ستواجه البرلمان كون دبيبه معين من اردوغان وأستيفاني والاخوان لذلك هو متمرد وشايف روحه حبتين

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  • بموجب قرار المجلس الرئاسى يجب على رئيس البرلمان اعلان بطلان منح الثقة لحكومة الدبيبة لانه قدم تشكيلة منح نفسه منصب وزير الدفاع دون التشاور مع المجلس الرئاسى القائد الاعلى الذى يتيح له الاتفاق السياسى تعيين المناصب القيادية بموافقة مجلس النواب وبناء عليه يجب تقديم تقديم تشكيل حكومة من جديد تتضمن وزير دفاع بالاتفاق مع المجلس الرئاسى ومن حق البرلمان منع الثقة هذه المرة على حكومة الدبيبة المزورة والفاشلة

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  • واضح ان الدبيبة جاهل وغبى فالنص واضح
    أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
    ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.
    أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.
    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

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