الدبيبة يرد على دعوة «الرئاسي» بشأن تسمية وزير الدفاع

رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على دعوة المجلس الرئاسي لحضوره، للتشاور بخصوص تسمية وزير الدفاع.

وقال الدبيبة في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه «بالإشارة إلى خطابكم المعنون (دعوة اجتماع)، والوارد إلينا .. في 28 يونيو الحالي بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل، لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع، وبالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك».

وتابع «نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك».

وأمس الأحد دعا المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

– الرئاسي يدعو الدبيبة للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع الأحد القادم

وطالب المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، في كتاب نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، الدبيبة «بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير».

ولوّح المجلس في كتابه لرئيس الحكومة، «باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم».

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