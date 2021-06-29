تواصل فعاليات معرض ليبيا للإنشاءات في طرابلس

تواصل في أروقة معرض طرابلس الدولي فعاليات معرض ليبيا للإنشاءات، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارتي الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير، والهيئة العامة للمعارض، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

حيث يشهد المعرض مشاركة أكثر من مئتين وخمسين شركة محلية ودولية في مجال مواد البناء وأدوات ومعدات الحماية والمباني الذكية، ومصادر الطاقات المتجددة، وذلك في إطار دعم وزارة الاقتصاد والتجارة إقامة المعارض والفعاليات المختلفة التي تسهم في خلق فرص استثمار حقيقية، وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتوطين الصناعات بكافة المناطق.

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