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فيروز النعاس لموقع قطري: حضور الحكومة للبرلمان لا معنى له

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، إن ‏رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب ‏يمارسون الابتزاز ضد عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية ‏المؤقتة.

وادعت النعاس في تصريحات لموقع “عربي 21″ القطري، إلى أن عقيلة صالح يسعى شخصيا لإخضاع حكومة الدبيبة ‏تحت إمرته، وأنه بسبب هذا غاب الحديث عن الميزانية ‏العامة في جلسة البرلمان، ما جعل حضور الحكومة لا معنى له، بحسب قولها.

وأضافت: “الشد والجذب بين البرلمان وحكومة الوحدة بدأ ‏ولن يتوقف قريبا، وسيزيد المعاناة لدى المواطنين ‏ناهيك عن التحضير للانتخابات المقبلة” وفق ادعائها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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