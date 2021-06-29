فيروز النعاس لموقع قطري: حضور الحكومة للبرلمان لا معنى له

زعمت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب يمارسون الابتزاز ضد عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وادعت النعاس في تصريحات لموقع “عربي 21″ القطري، إلى أن عقيلة صالح يسعى شخصيا لإخضاع حكومة الدبيبة تحت إمرته، وأنه بسبب هذا غاب الحديث عن الميزانية العامة في جلسة البرلمان، ما جعل حضور الحكومة لا معنى له، بحسب قولها.
وأضافت: “الشد والجذب بين البرلمان وحكومة الوحدة بدأ ولن يتوقف قريبا، وسيزيد المعاناة لدى المواطنين ناهيك عن التحضير للانتخابات المقبلة” وفق ادعائها.
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