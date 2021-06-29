فيروز النعاس لموقع قطري: حضور الحكومة للبرلمان لا معنى له

زعمت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، إن ‏رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب ‏يمارسون الابتزاز ضد عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية ‏المؤقتة.

وادعت النعاس في تصريحات لموقع “عربي 21″ القطري، إلى أن عقيلة صالح يسعى شخصيا لإخضاع حكومة الدبيبة ‏تحت إمرته، وأنه بسبب هذا غاب الحديث عن الميزانية ‏العامة في جلسة البرلمان، ما جعل حضور الحكومة لا معنى له، بحسب قولها.

وأضافت: “الشد والجذب بين البرلمان وحكومة الوحدة بدأ ‏ولن يتوقف قريبا، وسيزيد المعاناة لدى المواطنين ‏ناهيك عن التحضير للانتخابات المقبلة” وفق ادعائها.