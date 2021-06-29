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بأوامر المشري.. قادة ميليشيات “بركان الغضب”: نرفض القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر قادة ميليشيات “عملية بركان الغضب” الإرهابية، اليوم الثلاثاء، بياناً، بشأن القاعدة الدستورية.

قادة الميليشيات، وفي بيانهم الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “بعد الخروج بسلطة تنفيذية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي واستبشر بها الليبيون خيرا وكلنا امل في وحدة الوطن واستقراره، وقدمنا التناز لات للوطن ليس لسواه، ولم نقدم التنازلات في دماء من أسموهم “شهداء” ولا في مبادئنا، واذ نتابع اليوم اسوة بالشعب الليبي ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف سويسرا، بشأن القاعدة الدستورية لأجل انتخابات 2021/12/24 وكلنا أمل بها على اساس دستوري سليم ولكن القاعدة التي تم احالتها من اللجنة الاستشارية، والتي في طياتها امكانية مشاركة العسكريون ومع الحفاظ على صفاتهم العسكرية”، على حد زعمهم.

وتابعوا: “وفي حالة فوزهم تسقط عنهم وفي حالة خسارتهم يرجعوا لما كانوا عليه من صفات، وكأنها تمكين لمن زعمه أنه “مجرم الحرب” (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر علانية بعد خسارته في الحكم بالقوة واجرامه في حق كل الشعب الليبي”، على حد زعمهم.

وأضافوا: “فإننا قادة (ميليشيات) بركان الغضب نرفض رفضا تاما هذه القاعدة الدستورية التي تمكن مجرمي الحرب بالنيل من السلطة سياسيا بعد خسارتهم ودون محاسبتهم عسكريا، وكما نؤكد على انتخابات 2021/12/24 على اساس دستوري سليم، مع وجود ضمانات وتطمينات حقيقية ورقابة دولية لنزاهة الانتخابات، وبعد توحيد المؤسسة العسكرية وامتثالها للفائد الاعلى بصفته وهو المجلس الرئاسي الحالي”، على حد زعمهم.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • الارهابي خانب المزري يحرض العصابات الارهابيه في الغرب البلاد لافساد المشهد السياسي القادم ولكن المزري ومجلسه الاعمي ومليشياته الارهابيه الي زوال في النهايه ما بني علي باطل فهو باطل فحزب من خانوا المسلمين الارهابي زائل لا محاله هو الاخر

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  • لن تعرف ليببا الامن والامان الا بسحق الاخوان بعدها ستحل كل المشاكل تلقائيا دون تدخل خارجى فهم من يعرقلون اى حل سلمى واذا مر يوم 24 ديسمبر بدون انتخابات رئاسية وبرلمانية فالبديل تقسيم ليبيا الى دويلات اكبر دولة حرة فى اقليمى برقة وفزان وسرت وجنوب اقليم طرابلس حيث سيطرة الجيش الوطنى برئاسة المنفى ونائبه الكونى وحفتر قائد عام للجيش والقطرانى رئيسا للحكومة ودويلة مصراته ورئيسها الدبيبة دويلة عثمانية محتلة ودويلة مليشيات طرابلس برئاسة كارة ودويلة مليشيات الزاوية برئاسة الفار ونائبه اللافى ودويلة مليشيات الزنتان برئاسة جويلى ودويلة للامازيج فى زوار

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  • المشرى على خطى البلتاجى وزير داخلية مرشد عام الاخوان فى مصر الذى هدد السيسى من رابعة ان لم يعد مرسى للقصر لن تتوقف العمليات الارهابية فى سيناء وصدر حكم نهائى باعدامه ضمن 12 مجرم من مجرمى رابعة منهم صفون حجازى صاحب مقولة من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم واليوم تنتظره المشنقة !!

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  • العبرة بالنهاية عندما يتم سحق جرذان الغضب بعد ان لفظهم الجميع حتى فى تركيا وقطر وقطار ليبيا الجديدة سيدوس عليهم حينما يتحرك فلا وزن شعبى لهم والا ماتوسلوا لاردوغان ليرسل مرتزقة لحمايتهم من غضب الشعب والا لما تمسك الكلب المشرى بوجود المرتزقة والاحتلال الذى سيرحل كما قال اليوم وزير خارجية امريكا الذى يستطيع اخراج كارت تحكر لاردوغان وعليه التنفيذ دون قيد او شرط فنهاية امكم سوداء يااخوان

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