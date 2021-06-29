بأوامر المشري.. قادة ميليشيات “بركان الغضب”: نرفض القاعدة الدستورية

أصدر قادة ميليشيات “عملية بركان الغضب” الإرهابية، اليوم الثلاثاء، بياناً، بشأن القاعدة الدستورية.

قادة الميليشيات، وفي بيانهم الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “بعد الخروج بسلطة تنفيذية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي واستبشر بها الليبيون خيرا وكلنا امل في وحدة الوطن واستقراره، وقدمنا التناز لات للوطن ليس لسواه، ولم نقدم التنازلات في دماء من أسموهم “شهداء” ولا في مبادئنا، واذ نتابع اليوم اسوة بالشعب الليبي ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف سويسرا، بشأن القاعدة الدستورية لأجل انتخابات 2021/12/24 وكلنا أمل بها على اساس دستوري سليم ولكن القاعدة التي تم احالتها من اللجنة الاستشارية، والتي في طياتها امكانية مشاركة العسكريون ومع الحفاظ على صفاتهم العسكرية”، على حد زعمهم.

وتابعوا: “وفي حالة فوزهم تسقط عنهم وفي حالة خسارتهم يرجعوا لما كانوا عليه من صفات، وكأنها تمكين لمن زعمه أنه “مجرم الحرب” (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر علانية بعد خسارته في الحكم بالقوة واجرامه في حق كل الشعب الليبي”، على حد زعمهم.

وأضافوا: “فإننا قادة (ميليشيات) بركان الغضب نرفض رفضا تاما هذه القاعدة الدستورية التي تمكن مجرمي الحرب بالنيل من السلطة سياسيا بعد خسارتهم ودون محاسبتهم عسكريا، وكما نؤكد على انتخابات 2021/12/24 على اساس دستوري سليم، مع وجود ضمانات وتطمينات حقيقية ورقابة دولية لنزاهة الانتخابات، وبعد توحيد المؤسسة العسكرية وامتثالها للفائد الاعلى بصفته وهو المجلس الرئاسي الحالي”، على حد زعمهم.

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