الدبيبة يرفض طلب الرئاسي بتسمية وزير للدفاع

رفض رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة طلب المجلس الرئاسي بشأن تسمية وزير للدفاع معتبرا أنها من اخاصاصات الحكومة بناء على مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وقال الدبيبة في مراسلة للمنفي إنه “بالإشارة إلى خطابكم المعنون (دعوة اجتماع)، والوارد إلينا.. بتاريخ 28 يونيو الحالي بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل، لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع، وبالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك”

وأضاف رئيس الحكومة الليبية، “نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

وتأتي مراسلة الدبيبة بعد طلب من المنفي بالإسراع في تسمية وزير للدفاع، عبر الدعوة إلى اجتماع “مهمّ” الأحد المقبل للتشاور في المسألة.