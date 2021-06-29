الدبيبة للمنفي: رئيس الحكومة هو من يختار وزير الدفاع

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن اختيار وزير الدفاع هو من اختصاص رئيس الحكومة.

جاء ذلك في كتاب وجهه الدبيبة للمنفي، الثلاثاء، ردا على دعوة رئيس المجلس الرئاسي لرئيس حكومة للحضور إلى اجتماع للتشاور بشأن تسمية وزير للدفاع.

وجاء في كتاب الدبيبة، “بالإشارة إلى خطابكم المعنون (دعوة اجتماع)، والوارد إلينا.. بتاريخ 28 يونيو الحالي بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل، لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع، وبالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك”.

وأضاف الدبيبة، “نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

وكان المنفي، طالب الدبيبة؛ بالإسراع في تسمية وزير للدفاع، دون تأخير، ودعاه إلى حضور اجتماع وصفه بـ”المهمّ”، سيُعقد الأحد القادم بمكتب “المنفي”؛ للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع، وحسم الأمر بشكل نهائي.

ولوّح المجلس الرئاسي، في كتاب وجهه إلى رئيس الحكومة، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيُعقد لهذا الغرض، يوم الأحد القادم.

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