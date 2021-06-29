مجلس النواب يعلق جلسته الى الإثنين لمثول الحكومة امامه

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 June, 2021

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب علق جلسة اليوم الثلاثاء إلي جلسة الإثنين القادم 05 يوليو، وذلك لمثول الحكومة أمام مجلس النواب وفقاً للاستدعاء الذي أقره المجلس.

وكان مجلس النواب خلال جلسته امس الاثنين والتى عقدت بشكل مغلق، وخصصت لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، قد خلصت الى مجموعة من النقاط وهي.

1_ استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع ، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها ، وسيتم البت بالأمر في جلسة الغد.

2_ التأكيد على إعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات ، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م

3_ مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت ، وكذلك قانون الحكم المحلي.

4_ استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل الموافق 05 يوليو 2021.م بعد اعتذراها عن جلسة غدٍ الثلاثاء.

5_ تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد مجلس الدولة الاستشاري على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

6 _ التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب وإتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل معالي النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.