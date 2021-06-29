رئيس «خارجية النواب الإيطالي»: تأجيل الانتخابات سيعرض العملية الانتقالية للخطر

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، إن تأجيل الانتخابات المنتظرة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، لن يساهم فقط في تأخير مراحل العملية الانتقالية، ولكن سيعرضها لعدة مخاطر.

وأكد فاسينو، في مقابلة مع مجلة “فورميكي” الإيطالية، ضرورة احترام الجدول الزمني المتفق عليه في مؤتمر برلين.

وشدد فاسينو، على أن الدعوات الغربية في الأسابيع الأخيرة لاحترام موعد الانتخابات في نهاية العام في ليبيا، كانت قوية ومتكررة بشكل متزايد.

وبين أن مناقشة هذا الأمر تمت بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال اجتماعهما في إيطاليا.

ولفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، خلال المقابلة نفسها، إلى أن التأكيد على تاريخ إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والضغط حتى يتم احترامه، أمران ضروريان لضمان عدم تباطؤ مسار المرحلة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والاقتصادية.