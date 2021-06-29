استمرار الموجة الحارة ومصراتة تسجل 44.. درجات الحرارة في عدد من الأنحاء في ليبيا

تستمر درجة الحرارة في الارتفاع على معظم الأنحاء الليبية، والتي وصلت إلى 44 درجة مئوية في مصراتة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، ملخصا بدرجات حرارة عدد من المدن والبلديات الليبية، والتي تم تسجيلها بعد الثانية ظهر اليوم.

درجات الحرارة المسجلة عند الساعة الثانية بعد الظهر:

مصراتة 44 درجة مئوية

غدامس 44

بني وليد 42

هون 41

تراغن 41

غريان 40

اوباري 40

الجغبوب 40

القريات 40

بنينا 39

تازربو 39

الكفره 39

جالو 39

الخمس 38

سرت 34

درنة 31

طبرق 31

– «الأرصاد»: استمرار موجة الحر على غالبية المناطق

وفي وقت سابق من اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار تأثير موجة الحر على أغلب مناطق ليبيا، على أن تكون السماء صافية في أغلب الأنحاء.

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