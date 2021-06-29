«أبوسبيحة»: أعضاء ملتقى الحوار السياسي ساهموا في دمار الوطن فلا تنتظروا منهم إعادة بنائه

اعتبر علي مصباح أبوسبيحة، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، هم سبب الأزمة الليبية وزيادة تعقيدها خلال السنوات الماضية.

وقال أبوسبيحة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” من ساهم فى دمار الوطن لا تنتظروا منه إعادة بنائه، ولذلك لا تأملوا خيرا من مؤتمر جنيف”.

وتابع أبو سبيحة:” غالبية أعضاء لجنة الحوار الـ 75 هم سبب ما حل بالوطن من دمار وخراب على كل المستويات، والقلة الباقية كل سعيهم تخفيف الأضرار وليس لانتزاع مصالح وتلبية طموحات الشعب الليبي، فصوتهم غير مسموع، لأنهم ضعفاء عسكريًا وسيًاسيا وماليًا ودوليًا، والمثل يقول “الباطلة ما ليها صياح”.

وأكد أن ليبيا جرحها عميق وجربها واصل للقشوطة، ولا ينفع دهن جرحها على الوبر، بل تريد رجال أشداء قادرين على إزالة ما ران عليها من أدران وقاذورات، ويضعون الدواء على مكمن الداء”.