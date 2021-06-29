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قادة مليشيا “بركان الغضب”: نرفض رفضا تاما القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نشر القائد المليشياوي لما تدعى “عملية بركان الغضب” محمد بحرون بيانا على صفحته بموقع “فيسبوك”، يرفض خلاله قادة وأمراء محاور المليشيات المسلحة القاعدة الدستورية.

وقال قادة المليشيات في بيانهم: “بعد الخروج بسلطة تنفيذية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي واستبشر بها الليبيون خيرا وكلنا أمل في وحدة الوطن واستقراره، وقدمنا التنازلات للوطن ليس لسواه، ولم نقدم التنازلات في دماء -من أسموهم- “شهداء” ولا في مبادئنا، وإذ نتابع اليوم أسوة بالشعب الليبي ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف سويسرا، بشأن القاعدة الدستورية لأجل انتخابات 2021/12/24 وكلنا أمل بها على أساس دستوري سليم ولكن القاعدة التي تمت إحالتها من اللجنة الاستشارية، والتي في طياتها إمكانية مشاركة العسكريين ومع الحفاظ على صفاتهم العسكرية”، على حد زعمهم.

وتابع البيان: “وفي حالة فوزهم تسقط عنهم وفي حالة خسارتهم يرجعوا لما كانوا عليه من صفات، وكأنها تمكين -من زعموا أنه- مجرم الحرب -القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة- حفتر علانية بعد خسارته في الحكم بالقوة وإجرامه في حق كل الشعب الليبي”، على حد زعمهم.

وأضاف البيان: “فإننا قادة -ميليشيات- بركان الغضب نرفض رفضا تاما هذه القاعدة الدستورية التي تمكن مجرمي الحرب بالنيل من السلطة سياسيا بعد خسارتهم ودون محاسبتهم عسكريا، وكما نؤكد على انتخابات 2021/12/24 على أساس دستوري سليم، مع وجود ضمانات وتطمينات حقيقية ورقابة دولية لنزاهة الانتخابات، وبعد توحيد المؤسسة العسكرية وامتثالها للقائد الأعلى بصفته وهو المجلس الرئاسي الحالي”، على حد ادعائهم.

ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.

في المقابل يسعى تنظيم الإخوان المدرج على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب، على تعطيل الانتخابات، من خلال إصرار القيادي في التنظيم خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهو ما ترفضه المفوضية العليا للانتخابات لأنه سيؤخر استحقاق 24 ديسمبر.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ماذا سيكون رد فعل السياسيون في المنطقة الغربية لو حفتر قال هذا الكلام ؟ وهل سيتخذ المجتمع الدولي اجراء ضد هالمنفلتين ؟
    معر ف انهم منبوذين في ليبيا وما عندهم شعبية ابدا . الا القليل .
    وخايفين من حفتر لانهم يعرفو ان شعبيته اكثر من شعبيتهم كلهم .

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    • لا شعبية لحفتر العميل المهزوم حفتر زبالة جابه النيتو وخائن يمثل على الجهلة تمثيل ويحلم بالسلطة هو واولاده حفتر متخلف وجوده مشكلة وشخصيته حمار وجاهل ومتغطرس حمااااااار

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    • طز فيكم ياجرذان العبط فالمتغطى باردوغان من الجرذان عريان فراينا وزير خارجية امريكا يقول سيتم اخراج المرتزقة والقوات الاجنبية والكل يعرف انها دخلت بضوء اخضر من ترامب عندما كان اردوغان كلب ترامب والان ستخرج بكارت احمر من بايدن الذى وعد باسقاط الكلب اثناء الانتخابات وبالفعل نجح فى اسكاته وتوقف عن النباح الغير مباح وهو من كان يحب الجعجعة الفارغة

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  • لا يليق عليك ياخروف ياغبى ان تتنكر فى قناع الفاتح لتسئ للمشير ياحقير وانت اخوانى غبى جدا جدا .
    فتيار الفاتح يدعم من يدافع عن السيادة الوطنية والكرامة للشعب الليبى .
    العب غيرها ياميبون

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