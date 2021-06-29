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لتوفير 150 ميغاوات.. الدبيبة يوقف مصنع الحديد والصلب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، بإيقاف مصنع الحديد والصلب لتوفير 150 ميغاوات من الطاقة وإدخالها على الشبكة الكهربائية.

وأكد الدبيبة، في وقت سابق من الثلاثاء، أن الحكومة وديوان المحاسبة والمصرف المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة العامة للكهرباء وخاصة خطتها العاجلة.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال زيارته للشركة العامة للكهرباء، رفقة عدد من الوزراء، تفقد خلالها سير العمل بالشركة والأسباب التي أدت إلى تردي الخدمات خلال الفترة الماضية.

ووفق مكتبه الإعلامي، فقد شدد الدبيبة خلال لقائه بمقر الشركة بمجلس الإدارة وبعض المهندسين، على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أن هناك تحسن خلال الأشهر القادمة بالشبكة وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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