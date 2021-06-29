تعطيل الدراسة في بلدية الحوامد يومين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بلدية الحوامد، تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت المراقبة في بيان اليوم، إن تعليق الدراسة جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم جوهزية المدارس لمثل هكذا ظروف، مؤكدة أن القرار جاء بعد التشاور مع مدراء مكاتب الخدمات ومدراء المؤسسات التعليمية.

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وأوضح البيان أن يومي الأربعاء والخميس سيكونان عطلة لكافة المدارس ورياض الاطفال.

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