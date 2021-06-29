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الدبيبة يرفض التشاور مع «الرئاسي» بشأن تسمية وزير الدفاع

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية “المؤقتة” عبد الحميد الدبيبة، طلب المجلس الرئاسي، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

وقال الدبيبة، في خطابه الموجه إلى المجلس الرئاسي:” بالإشارة إلى خطابكم المعنون “عوة اجتماع” الوارد إلينا بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد المقبل؛ لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع، بالعودة إلى نتائج مخرجات الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك”.

وتابع:” إننا نرفق إليكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

وطالب المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي)، في وقت سابق، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ولوّح المجلس الرئاسي، في كتابه، لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد المقبل.

ووجه المجلس الرئاسي، كتابًا لرئيس الحكومة، دعاه فيه لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح ان الدبيبة جاهل لم يقرأ الاتفاق السياسى جيد فطرطور الدفاع بجب تعيينه بالتشاور مع المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش وهو من يعين كل المناصب العسكرية فوزير الدفاع مجرد موظف ادارى يحضر اجتماعات مجلس الوزراء وليس له اى صلاحية عسكرية فكلها من اختصاص القائد الاعلى للجيش ويوجد قائد عام للجيش ورئيس اركان لكى يغيرهم القائد الاعلى يحتاج لموافقة مجلس النواب .
    ومن حق المجلس الرئاسى اعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب !!

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  • أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.
    ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.
    أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.
    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

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