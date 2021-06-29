وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يصدر قرارا بتشكيل لجنة تعنى بنازحي مدينة سرت

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – أصدر وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان السيد أحمد ابوخزام، قرارًا بتشكيل لجنة تعنى بمتابعة شؤون نازحي مدينة سرت.

ووفقا للقرار فإن اللجنة ستتولى متابعة معالجة أوضاع النازحين من بلدية سرت بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة، لحين ترتيب عودتهم إلى ديارهم.

وفي ذات الإطار، التقى السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان السيد أحمد ابوخزام اليوم الثلاثاء، عددًا من نازحي مدينة سرت المقيمين بمصراتة.

وبحث اللقاء، أوضاع النازحين المعيشية، وتحديد المخاوف التي تواجهم داخليا، بالإضافة إلى التعرف على الجوانب الإنسانية أو ما يتعلق بحقوق الإنسان.(وال – طرابلس)

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