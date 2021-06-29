الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تبحث مع نورلاند دعم الشعب الليبي في الانتخابات

بحثت رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامنثا باور، مع السفير الأميركي، مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، آليات دعم الوكالة للشعب الليبي في الانتخابات المقررة بنهاية العام.

ونشرت باور، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لاجتماعها مع نورلاند، وعلقت عليها قائلة «أجريت مناقشة قيّمة وواسعة النطاق أمس مع مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للشعب الليبي».

– كوبيش ومبعوثو 5 دول يطالبون ملتقى الحوار السياسي بإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات

وتابعت أنها بحثت «بما في ذلك التزامنا بضمان سماع أصواتهم (الشعب الليبي) في الانتخابات الوطنية الحاسمة في ديسمبر».

وفي وقت سابق اليوم، حث المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وممثلو خمس دول في ليبيا، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر لها نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وأكد الشركاء الدوليون «مجددا» دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلا عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير وفقاً لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.

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