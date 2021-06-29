ليبيا الان

السويحلي: مشروع «حفتر» سيفشل ولن يكتب له النجاح أبدا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو ملتقى الحوار السياسي ورئيس مجلس الدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، أن الليبين عليهم اختيار من يمثلهم داخل البرلمان لخلق شراكة من الجميع أما أن ندخل في مغامرات يعتقد البعض أنه فرصة لهم للقفز على السلطة هذا لن يحل المشكلة في ليبيا، لأنها غير متاح لها الآن ولا غداً أن تحكم من شخص واحد أو من طرف واحد”.

وقال السويحلي، في كلمته بملتقى الحوار السياسي بجنيف، ونشر مجملها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنصح زملائي بالابتعاد عن أسلوب التهديد والوعيد بالحرب، فيجب ألا يكون مكانا لمثل هذا الأسلوب في القاعة وليتركوا هذا الأسلوب للقنوات التي تبث الكراهية والحقد بين الليبيين” على حد تعبيره.

وأضاف أن الحرب ليست خيارًا الآن ولن تكون خيارًا غدًا، ولن نعتدي على أحد أو ندخل حربًا إلا دفاعًا عن أنفسنا أو لمكافحة الإرهاب، على حد زعمه.

وتابع:” لن نسمح لأحد بتهديدنا بقبول مقترح معين وإلا فالحرب آتية حسب زعمهم؛ هذا أسلوب مرفوض، والليبييون لن يُحكموا بهذه الطريقة، والتوافق بيننا لن يتحقق بهذا الأسلوب”، على حد ادعائه.

واستطرد:” نحن نسعى للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر ولازلنا مُصرين على ذلك من أجل نقل ليبيا إلى وضع أفضل، ولكن ليس بأسلوب التهديد والوعيد والافتراءات” وفقا لتصريحاته.

وادعى أن هناك مجموعة استخدمت نفس هذه الأساليب الرخيصة قبل اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في “فبراير الماضي”، وعندما جاءت تشكيلة هذه السلطة عكس ما كانوا يتمنون؛ عادوا لاستخدام نفس الأساليب واللعب على وتر معاناة الشعب واستغلالها”.

وقال إن الشعب الليبي يعاني فعلا ولن يتخلص من هذه المعاناة إلا عندما يقرر مصيره بحُرية، ويصل للسلطة من يُقدر هذه المعاناة ويكون هدفه الرئيسي هو رفعها وليس اقتسام الغنيمة كما يسمونها، على حد تعبيره.

وأضاف:” لولا ثورة فبراير ما كنا نستطيع أن نجتمع ونقرر مصيرنا، فهي بكل أخطائها وخطاياها أتاحت الفرصة لليبيين (بمختلف توجهاتهم) لكي يعبروا عن رأيهم ويشاركوا في تقرير مصيرهم، وقبلها لم يكن هذا متاحًا ولم يكن هناك سوى صوت واحد والقائد الأوحد” بحسب قوله.

وزعم:” لقد كانت ولازلت الانتخابات هي هدفي الوحيد من خارطة الطريق، بعد كل ما مرت به ليبيا، فإنه لا يمكن أن تُحكم من شخص واحد أو طرف واحد”.

وادعى أن الحل التوافقي الآن هو إجراء انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر القادم، ثم يقوم الجسم المنتخب الجديد بمعالجة المسار الدستوري ويعرض الدستور على الشعب لإبداء رأيه فيه، ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات الرئاسية إذا قرر الليبيون أن يكون نظام ليبيا رئاسيًا.

وأشار إلى أن محاولات اللجنة الاستشارية “التي انتهت مهمتها منذ فترة ولا علاقة لها بهذا الأمر” لتمرير مقترح معين؛ هي محاولات مرفوضة ولن يُكتب لها النجاح” على حد تعبيره.

وتابع:” في 4-4-2019  كان هناك 17 قرارا صادرا من مجلس الأمن و13 منها صدرت تحت البند السابع، ولكنها تبخرت جميعا عندما بدأ العدوان على طرابلس؛ بل بالعكس هناك دول شاركت في إصدار تلك القرارات وكانت داعمة للحرب على طرابلس، ولن نسمح أبدا بتكرار ذلك مجددًا تحت أي ظرف” وفقا لقوله.

واستطرد:” هناك طرف يحاول أن يستغل الفرصة الآن للقفز على السلطة وإدخال البلاد في دوامة عدم استقرار، ولكن مشروعه سيفشل ولن يكتب له النجاح أبدا- في إشارة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر”، على حد قوله.

ولفت إلى أن ليبيا لن تُحكم إلا بالشراكة والتوافق الحقيقي بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش، والضمان الفعلي والوحيد لنجاح الانتخابات وقبول نتائجها هو مشاركة جميع الليبيين فيها” على حد زعمه.

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السويحلي النجاح حفتر فشل كتب مشروع

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مشروع حفتر هو قيام دولة لا مكان فيها للاسلامويين بل للمسلمين . ولهذا تزيد شعبيته يوم بعد يوم . وانتم تخسرو يوم بعد يوم

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  • كلام صحيح وموزون. ليبيا ستكون دولة مدنيه لايحكمه فرد واحد او اسرة.التوافق والتعددية هي سبيل الخلاص وتداول السلطة هو شعار كل من اراد مصلحة ليبيا والليبيين جميعا.

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    • محمد العلاقي ليبيا ستكون ، ليبيا سوف تصبح ، ليبيا ســـ ســــ ســــ
      انت من جماعة الخير جاي …والناس الاولى قالوا (كان عباك على بن ضو يا قعادك هجالة لتو)
      في الحقيقة انها عشرة سنوات مرت وانتم تخدرون الناس وتروجون المسكنات والمليشيات ينقزوا وينهبوا ويبرطعوا والمشكلة الكبيرة انكم تعرفوا ومدايرين الحولة
      منور يا علاقي بتعليقك حاول تنقص النور متاع تعليقك خير ما يزيدوا في طرح الاحمال..

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  • الا تستحى ياسوسو وانت من قلت من قبل توسلنا للاتراك لانقاذنا من حفتر فلو كان لكم وزن شعبى هل كنتم تستعينوا بمرتزقة يرفعوا العلم السورى ومحتل يرفع العلم التركى ويعاملكم كحريم السلطان حتى وصل به الحال لدخول الحمار اكار المطار دون احترام سيادة ليبيا بل وادخل الحداد الذى تسموه رئيس اركان المطار بتصريح من جيش الاحتلال التركى اتفووووووووه عليكى ياسوسو !!
    اما المشير ايها الحقير فجاء بطريقة ديمقراطية بقرار ياحمار من مجلس النواب واحترم ارادة الشعب ياكلب بدليل انه اعطى الحكومة المدنية التى نالت ثقة مجلس التواب حق العمل بحرية بقيادة عبدالله الثنى واحترم مجلس التواب ياكلاب فلو كان يريد حكم عسكر كما تزعمون لاقال الحكومة وعين مجلس عسكرى حاكم رئيس الوزراء لواء او فريق واستولى على عائد النفط اما ان يتركه يصب عائده فى خزينة الدولة لينفق منعا على مليشيات تحاربه ةهو من يحمى ثروة النفط فهذا يؤكد ان المشير ضحى بالكثير من اجل مصلحة الشعب والحيش الوطتى بقيادته هو من حمى جلستى مجلس النواب فى سرت وطبرق ليحضر الجميع بحرية حتى من اجرموا فى حق المشير لم يتعرض لهم احد صدقنى اخلاق المشير العالية قد يراها البعض عيبا فيه ولو كان مكانه شخصية بالمواصفات التى تلصقوها به لكان اسيادكم يلعقوا حذائه وهو يحكم ليبيا على اطلال العاصمة طرابلس لكنه انسحب منها بكامل معداته وجنوده وهو قادر على القتال فيها لسنوات حرصا على خياة اهل طرابلس ومنشأتها التى اتخذها المرتزقة دروعا بشرية .
    ولهذا جرهم الى الخط الاخمر ليسهل اصطيادهم بعيدا عن السكان ومع اول طريحة للجرذان على مدخل سرت يون 6/6 والخسائر الفادحة لجرذان مصراته وصلت الرسالة بان الخط الاحمر مقبرة للاتراك وجرذانهم لهذا تراجع عن حلمه المعلن امام خريطة ليبيا باحتلال موانئ النفط واصبح مسخرة فى انقرة لان كل وعوده فشنك فلا اسقط الاسد وصلى فى المسجد الاموى ولا عاد مرسى الى القصر بل ولولول مثل النساوين يوم دفنه فى القبر ولا تمكن من هزيمة الجيش للوطتى الليبى الذى يسيطر على معظم ثروة التفط للليبية وجعلها بعيدا عن شنب اردوغات وحريم السلطان

    رد

  • لا دولة ولا سلطة ولا سلام مع الارهابيين المعتدين وخصوصا المصاريت وسلالة الاتراك الانجاس هاجروا الى تركيا لا مكان في ليبيا للاتراك الانجاس الهمج الخونة السراق الارهابيين كلاب الاتراك الانجاس سلالة المغول الحيوانات يجب التخلص من سلالة الاتراك الانجاس مكانهم تركيا عند اجدادهم واسيادهم الاتراك الانجاس وليس في ليبيا لا دولة ولا سياسة ولا كلام فارغ

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  • مصيبة الاخوان انهم لايؤمتون بالله واليوم الاخر وانهم سيحاسبون على قول الزور ويكيلون بمكيالين الاول لصالحهم يستوفون فيه ويفصلون كل شئ لمصلحتهم والمكيال الاخر لمن يعارضهم فى ضلالهم فيصفوه بصفات عكسية
    فمن اهتار المشير قائدا للجيش هو نفس مجلس النواب الذى اختار الدبيبة رئيسا للوزراء فاذا كان قررات البرلمان تحترم فلن تكون هناك مشكلة اما الكيل بمكيالين فقال فيه تعالى :-
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    القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم سورة المطففين مكتوبة بالرسم العثماني
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    فهرس القرآن | سورة المطففين مكية | رقم السورة: 83 – عدد آياتها : 36 عدد كلماتها : 169 – اسمها بالأنجليزي : Defrauding

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    وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ (1) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ (4) لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ (5) يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (6) كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلۡفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٖ (7) وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سِجِّينٞ (8) كِتَٰبٞ مَّرۡقُومٞ (9) وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ (10) ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ (12)

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  • نفس غباوة الاخوان فى كل مكان انهم لايعرفون حجمهم ويتصورون ان النملة تبلع فيل وهذا مستحيل حتى لو وقفت على ظهر الكلب التركى الذى سيدوسها فى النهاية بعد فشلها فى تحقيق هدفه بهزيمة الفيل ابوزلومة !!
    فكل الطرق السلمية والعسكرية تؤكد ان نهاية امكم سوداء فقطر تعترف بشرعية السيسى الذى يحبس مرشدكم العام ويعدم كبار الخرفان وانتم مجرد زيول تافهة بالنسبة لرؤوس الخرفان فى مصر التى يتم قطعها الان بدعم من اردوغان الذى يتخلص منهم بعد ان اتضح انهم وش فقر عليه ووش السعد على من يعادوه الذى اصبح فرعون جبار طايح فى الاخوان حتى صدور قرار من البرلمان بفصل اى موظف حكومى اخوانى وقريبا سنرى هذا فى ليبيا بفضل غباوتكم الشديدة تخربون بيوتكم بايديكم وبيوت اسيادكم فى الخارج

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  • اخوانك المفلسين قالوا كلام اضعاف ما تقوله مليون مرة ووعدهم اردوغان منذ 8 سنوات بعودة مرسى للقصر راكب خروف ابيض وبيهرش فى بيضانه ولم يتحقق الوعد فدفن مرسى فى القبر هو وابنه الشاب وسجن مرشد عام الخوان كبار كهنة المذهب الاخوانى الشيطانى .
    وقالوا ان السيسى لت يبقى رئيسا اسبوع واحد وتوعدوه بمليشياتهم واليوم تم سحقها جميعا مثل الصراصير وهو ما سيفعله فيكم المشير ياحقير فكل ما يحدث حولنا يؤكد ان الخوان فى طريقهم للتهلكة بداية من العام للجديد لزوال دولة بنى صهيون الاخوانية

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  • السويحلي السحلية والكثير من الشكالات المقلبة ومنهم من يعلق هنا ليس همه وطن والا مواطن ولا كهرباء ولا سيولة ولا وحدة ولا اجتماع , بل همه حفتر حفتر حفتر لأنه خايف على مصالحه الشخصية من حفتر

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  • نظام. إسلامي. نتن. معفن. وانت. اولهم. يافاشل. ياابن. الفاشلة. تفووووو. على. اشكلاتكم.الكريهة.

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