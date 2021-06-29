«رسم السياسات الاقتصادية» ضمن مباحثات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و«الوطني للتطوير»

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور سلامة الغويل، مع مدير مكتب المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور فضيل محمد الأمين، دور المجلس ومساهمته في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم المقترحات في الشأن الاقتصادي.

كما بحث اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، دراسة تفعيل لوائح القانون التجاري 23-2010 بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وتشكيل لجنة لمراجعة النظم واللوائح ، بحسب بيان للوزارة الثلاثاء.

وتطرق اللقاء للبحث في تطبيق الحوكمة بشقيها الإداري والإلكتروني في المؤسسات العامة، وكيفية إعادة هيكلية المجلس الوطني وإمكانية تشكيل إدارة تتوافق مع المرحلة القادمة .

وأشاد الوزير بدورالمجلس في دوراته التدريبية في مجال إعداد القيادات الإدارية للمؤسسات العامة.

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