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«القطراني» يتابع المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني، الثلاثاء، بمقر الديوان بمدينة بنغازي، على أوضاع الشركة العامة للكهرباء .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع  سعد البدري، مستشار النائب الأول لشؤون الكهرباء والمهندس مفتاح نصر المسماري .

وقدم الحضور، عرضا يوضح أبرز المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء والإجراءات العاجلة التي من الممكن اتخاذها لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف في ظل النقص الحاد في توليد الطاقة الكهربائية بالمحطات الرئيسية.

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«القطراني» المشاكل قطاع الكهرباء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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