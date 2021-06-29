أبوجناح: إعادة تفعيل المشروعات الضرورية في المنطقة الجنوبية

استقبل نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح أمس الثلاثاء، رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم سالم تاكيته، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد بشير عجاج بمكتبه في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية للأجهزة المكلفة بتنفيذها، ومناقشة الصعوبات والعراقيل وسبل حلحلتها وإعادة استنئافها، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

من جانبه شدد أبوجناح على ضرورة سرعة تنفيذ خطة عمل لإعادة تفعيل المشروعات الضرورية، منها الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية من أجل تحسين الخدمات للمواطن.