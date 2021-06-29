ليبيا الان

إبراهيم: الصفقات السياسية بدلا من الحلول السياسية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا رئيس أكاديمية الدراسات العليا السابق أ.د. صالح إبراهيم، القوى الوطنية لأن تتنادى في ملتقى وطني ليبي ليبي لتقرر مصير البلاد لأن البديل لهذا هو الانفصال أو الاحتلال. 

وقال إبراهيم في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “الصفقات السياسية بدلا من الحلول السياسية” إن “كل ماجرى فى ليبيا منذ بدء الأزمة وحتى اليوم من اتفاق الصخيرات وحتى اتفاق جنيف كلها صفقات سياسية لاعلاقة لها بحل الأزمة فى ليبيا بل حتى الزيارات المكوكية للمسؤولين الليبيين والتى وصفتها موظفة الخارجية الامريكية السابقة  ستيفني بالسياحة السياسية”.

وأضاف إبراهيم “في هذه الأيام التي تواجه فيها ليبيا الإظلام التام وموجة الحر غير المسبوقة والانقسام السياسي والعسكرى والأمنى وتخترقها كل أجهزة مخابرات العالم من ام اي 6 وحتى المخابرات التشادية وحكامنا يتنقلون من دولة إلى أخرى فى تعبير واضح أن ليبيا دولة تحت الانتداب ولهذا لاحل سياسي للأزمة الليبية إلا بالرجوع للداخل وتجاهل البعثة الأممية التى تحول موظفيها إلى حكام لليبيا وتحولت النخب الليبية والمشايخ إلى مخبرين بأسعار زهيدة”.

وأردف صالح أنه يتوجب على “القوى الوطنية التى لم تلوثها المخابرات الأجنبية ولم تتوسخ جيوبهم بالمال الفاسد والذين رفضوا بيع أوطانهم ببطونهم والذين رفضوا المحاصصة المقيتة وتعالوا على أطروحة الأقاليم المسمومة أن يتنادوا فى ملتقى وطنى ليبيى ليبى وفوق التراب الليبى وبإرادة ليبية ليقرروا مصير بلادهم لأن البديل لهذا هو الانفصال أو الاحتلال”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ستيفانى الامريكانى تعمدت اختيار اربعين حمار بملتقى الحوار لكى يفسدوا اى محاولة لاستقرار البلاد .
    والمضحك انك تجد فى بداية كلمة اى خروف يبدأ بالصلاة على النبى يتبعها قول الزور ونسى انه من الكبائر وان رسول قال عن هذا الصنف انهم شر خلق الله كلاب النار

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  • كلام منطقي وإيجابي –
    لكن لا يمكن ان يفكر الليبيين في صفقات اي كان نوعها – وخاصة في غياب وحدة الصف – وغياب وحدة الأفكار والاهداف – ضروري يكون هناك هدف يوحد عليه الليبيين افكارهم واتجاهاتهم – يعني حتى لو اختلفت الاّراء ضروري يكون الهدف واحد – وهو
    ” الوحدة القومية الوطنية للأرض الليبية ”
    وبذلك كل شخص يكون موظف عند الدولة سواء رءيس دولة او رءيس محلس او حكومة او قاءد الجيش العام او قاضي القضاء في المحكمة العليا او رءيس شيوخ الافتاء –
    وبعيدا عن الاحزاب والتحزب – والتهرب من المسؤليات ..!! ومواجهة الصعاب بشجاعة وصبر ..!!!
    ويكون الاسلام هو المحور الذي يتمركز عليه كل القوانين والشءون الإصلاحية
    وتكون النزاهة في التوظيف وحماية القطاع العام الوطني وتطويره والإدرات الخدمية الوطنية
    وإدارات للطواريء والامن العام
    ووضع الوزراء في وضع الخدمة والزيارة للادارات ووضع خطة تنظيمية للقطاع العام الوطني الذي هو عماد الدولة وواجهة البلاد سواء في الداخل او الخارج –
    وحسن انتقاء الموظفين والموظفات حسب الخبرات والصدق في العمل داخل موسسات الدولة الوطنية – ووضع امتيازات للموظفين والأدارات في حال الأداء الجيد والمتميز الي يخدم موسسة الدولة الوطنية مصل مجانية الرعاية الطبية للموظفين – كعلاوة لحسن الخدمة في الوظيفة ومعاش التقاعد والضمان للسكن ومعاش تقاعدي – على طول حسن الخدمة فالدولة .
    هكذا تصنع الدولة شعب يغار على وطنه ويعطي جهده ووقته لتحسينه يوم بعد يوم ويراه كل يوم في أحسن حال ..!!! حتى يحمل الشعلة للاجيال التي تليه ويراه نورا ووطن يستحق ان يبذل حياته لاجله -..!!!
    وليس بالسرقة والكلام والثرثرة والاختلاس والتزوير والتهرب واللجوء وانتظار الاعانة من الغير ..!!
    هذا وطنكم انتم وليس وطن الامم المتحدة او وطن منطمة الصحة العالمية او وطن اي جهة اخرى ..!!!
    يجب ان تخب وتحترم وطنك ودينك
    هذا وطنك – فيه طَعَامِك وملبسك وسكنك وأصحابك وأقاربك واهلك ومدرستك ومسجدك وقبور مجاهدين بلادك …!!!
    اللهم اجعل ليبيا بلدا امنا
    ” فما تعموا من شيء الا الله به عليم

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