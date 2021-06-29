البيوضي: محاولات جادة لتعطيل القاعدة الدستورية والتمديد للحكومة

قال سليمان البيوضي المحلل السياسي من مصراتة:” محاولات جادة لتعطيل القاعدة الدستورية والتمديد لحكومة الوحدة بسبب النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال 100 يوم”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن العبث القائم حاليا والنكوص عن التفاهمات السابقة سيدخل البلاد في فوضى غير مسبوقة ويعيدنا لمربع الاحتراب والعنف”.

وكشف مصدر بملتقى الحوار السياسي في تصريحات خاصة لـ ” الساعة 24 “، عن أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة يحاول بالتنسيق مع أعضاء الملتقى “علي دبيبة، زياد دغيم، أكرم جنين، عبدالله الشيباني، عبدالمجيد مليقطة “، تأجيل انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة، التي نصت عليها خارطة الطريق الليبية.

وأكد المصدر أن الدبيبة يحاول بالتنسيق مع عدد من أعضاء الملتقى التمديد لحكومته لمدة عامين قادمين وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة.

وأشار المصدر إلى أن عددا من أعضاء لجنة الحوار من بينهم “علي دبيبة، وزياد دغيم، وأكرم جنين، وعبدالله الشيباني، وعبدالمجيد مليقطة ” يسعون للضغط على باقي الأعضاء للتمديد للحكومة ” المؤقتة ” لمدة عامين قادمين.

وواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.