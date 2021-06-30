ليبيا الان

بعد بيان «القيادة العامة».. رئيس أركان الجزائر: لا ولن نقبل أي تهديد من أي طرف والرد سيكون قاسيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنڤريحة إن بلاده «لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان»، مشددا على «أنها (الجزائر) لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها».

جاء ذلك خلال زيارة عمل بدأها شنڤريحة، من الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، وفق ما أفادت جريدة الخبر الجزائرية.

وأكد شنڤريحة، خلال كلمة ألقاها أمام مستخدمي جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة، أن «الجيش الوطني الشعبي» مطالب أكثر من أي وقت مضى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، «خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية».

– الولايات المتحدة تعلن موقفها من تحرك قوات القيادة العامة باتجاه الحدود مع الجزائر
– القيادة العامة تعلن إطلاق «عملية» لتعقب الإرهابيين وطرد المرتزقة الأفارقة في جنوب غرب ليبيا

وتابع «ما يحيط ببلادنا من مخاطر وتهديدات، قد تنتج عن الوضع الأمني الهش والمزمن، الذي تفاقم أكثر فأكثر بسبب التنافس الدولي على النفوذ، والتدخلات العسكرية الخارجية عن المنطقة، وهو ما أزم الوضع الأمني الإقليمي المتدهور أصلا.. وبالتالي نجمت عنها أوضاع مؤثرة على أمننا، لاسيما من خلال رعاية وتوفير الظروف الملائمة التي يتغذى منها الإرهاب، ومن يسير في ركبه، كالجريمة المنظمة المتعددة الأشكال العابرة للحدود».

وشدد على أن الجزائر سعت ولا تزال تسعى، «انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة»، لدعم جميع المبادرات الدولية، الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار»، مشددا على أن «الجزائر، لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها».

وتابع شنڤريحة «من هنا فإننا نحذر أشد التحذير، هذه الأطراف وكل من تُسول له نفسه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية»، مضيفا «ليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما، وأن الجزائر القوية .. هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين»، بحسب قوله.

وفي 17 من الشهر الجاري أعلنت القيادة العامة، عن إطلاق عملية «لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار» وفق بيان تلاه الناطق الرسمي باسمها، اللواء أحمد المسماري، الذي أكد أن «القيادة العامة وجهت وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي».

وأعقب ذلك تداول وسائل إعلام معلومات عن سيطرة قوات القيادة العامة، على منفذ «إيسين» الحدودي مع الجزائر، وإعلانه منطقة عسكرية، إلا أن هذه المعلومات لم يجر تأكيدها من أية مصادر رسمية ليبية أو جزائرية.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، إن بلاده تعترف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، ولذلك فهي ترفض «الإجراءات الأحادية المتمثلة في قيام قوات القيادة العامة بإغلاق الحدود مع الجزائر».

وأضاف في ندوة صحفية على هامش مؤتمر برلين الثاني في العاصمة الألمانية، الأربعاء الماضي: «نعتقد أن (هذه التصرفات) تأتي بنتائج عكسية على الانتقال السياسي. بموجب خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، ومن المفترض أن يتولى المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي وفق التشريع الليبي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • عن. أي. محورية. تتحدث. عنها. يادزيري. الكلب. انت. شوف. همك. مع. المغرب. اللي. ضربات. على. دماغك. في. السبعينات. وبعدين. تكلم. ياتافه

    رد

    • أنت معتوه بقدر
      تفاهة فكرك الذي ينبع من الإنبطاح للقتله المتعطشين للسلطه
      ولكن يبدوا
      أنكم نسيتم البيرقدار
      فالجزائر لها إتفاقات دفاعيه مع تركيا
      فالحذر كل الحذر
      حتى لايخرج علينا مسماركم بقول
      إنسحاب تكتيكي..
      😂😂😂

      رد

      • المعتوه هو اردوغان
        وتركيا ما قدرتش تنحي حفتر
        وكف واكلينه يا كلاب في 1- بنغازي
        2- درنة
        3- المواني النفطية هربتوا زي الكلاب ( يعني النفط يا كلاب مش تحت ايديكم)
        4- الجنوب انسحابكم اضطراري
        والخامسة سرت يا خنثى لو كنت راجل ووالله انت ماك راجل ، اقسم بالله انك امرأة أو عيل صغير لأنك تناشب في التعليقات بطريقة النسوان في العركة أو صغير صف سادس بالكثير
        الخامسة سرت قدمتوا فيها يا حمار 700 شهيد وهربتوا وخليتوا وراكم طنجرة مقلوبة ضحكنا عليها 4 شهور
        حاجة واحدة بس علاش تعلق هكي كأنكم انتم اللي خليتوا الجيش ينسحب؟
        بالله استروا على رواحكم

      • الناس الاولى تقول/( اطوق الفرطاسة بشعر بنت خالتها)
        المليشيات عندما عجزوا عن مقاومة الجيش الليبي: جابوا أتراك وسوريين
        ولما الناس استهجنت هذا الامر ، قالوا حفتر جايب روس!!
        على اساس اللي كانوا مطوقين طرابلس ودخلوا عين زارة وصلاح الدين ومشروع الهضبة روس!!
        ولما كذبوهم الناس والواقع داروا أفلام وتصوير على اساس مسرب وانهم روس!!
        وما فيش ولا روسي تم القبض عليه في المحاور!!
        بينما الجيش قد أمسك مجموعة كبيرة من السوريين واعترافاتهم وتبريراتهم منشورة.
        وقالوا طيران اماراتي مع حفتر ولما تم اسقاط طائرتين للجيش كان فيها واحد درسي وواحد جقم ولم يكن هناك اماراتي!
        بينما الطائرة التي تقاتل وتدافع مع المليشيات البلطجية كانت للأمريكي المرتزق جيمي..
        وبعدين يطلعلك واحد راسه مربع زي هذا يعلق يدرهلك كبدك بس
        برا يا شلال يا كداب يادراه كبد

      • شوهتو سمعتنا امام العالم والغرب تخنبو من محلات والاسواق وتقولو رزق الكافر حلال

  • من حق اى جيش وطنى تامين حدود بلاده فما التهديد فى ذلك للجزائر فالجيش الليبى لم يتخطى حدود ليبيا الا اذا كات لديكن اطماع فى اختلال اراضى ليبية وهذا لن يسمح به الجيش الوطنى المدافع عن ارضه وكفاية جعجعة ياكلب تبون الميبون فليس لكم اى دور فى ليبيا بعكس الدور المصرى والتوتسى الواضح من اجل استقرار ليبيا اما انتم فشوية بربر لا قيمة لها

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