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الدرقاش: إذا تركنا لعدونا اختيار منْ يمثلنا سيختار «هاجر وبوقعيقيص» وليس «عمر وأبوبكر»

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مروان الدرقاش، الناشط السياسي من مصراتة، والمقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني:” عندما نترك المجال لعدونا ليختار لنا من يمثلنا فلا تتوقعوا أن يختار لنا أمثال أبوبكر وعمر”، على حد زعمه.

وأضاف الرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لكنه سيفضل أن يمثلنا أمثال هاجر- هاجر القائد، عضو لجنة الحوار السياسي- وبوقعيقيص- عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص.

وكان مروان الدرقاش، قد قال في وقت سابق:” قاعدة دستورية مفصلة على مقاس حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي- الله المستعان”.

الوسوم

أبوبكر اختيار الدرقاش العدو بوقعيقيص عمر هاجر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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