الدرقاش: إذا تركنا لعدونا اختيار منْ يمثلنا سيختار «هاجر وبوقعيقيص» وليس «عمر وأبوبكر»

قال مروان الدرقاش، الناشط السياسي من مصراتة، والمقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني:” عندما نترك المجال لعدونا ليختار لنا من يمثلنا فلا تتوقعوا أن يختار لنا أمثال أبوبكر وعمر”، على حد زعمه.

وأضاف الرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لكنه سيفضل أن يمثلنا أمثال هاجر- هاجر القائد، عضو لجنة الحوار السياسي- وبوقعيقيص- عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص.

وكان مروان الدرقاش، قد قال في وقت سابق:” قاعدة دستورية مفصلة على مقاس حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي- الله المستعان”.