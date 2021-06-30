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بعيو: المتأسلمون يحاولون تعويض رعبهم من الانتخابات بالمال الحرام

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شن  رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق، هجوما حادا على من وصفهم بالمتأسلمين، مشيرا إلى أنهم يسخرون صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لمحاولة تعويض فشلهم السياسي الذي أصابهم بكره الناس والشارع لهم.

وأكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق، عبر منشور له على فيسبوك، أن من وصفهم بالمتأسلمين مصابون بحالة من الرعب بسبب الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن المواطنين سيتمكنون من هزيمتهم.

وقال بعيو: “بصفحاتهم الممولة الحقيرة، وشاشاتهم المبتذلة الدنيئة، يحاول المتأسلمون والإسلام منهم براء، تعويض فشلهم السياسي والأخلاقي وكراهية الشارع لهم، ورعبهم من الإنتخابات، ورغم إعلامهم الفاسق وأموالهم الحرام سنهزمهم بإذن الله”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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