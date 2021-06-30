أبو خزام يصدر قرارا بتشكيل لجنة تعنى بنازحي مدينة سرت

أصدر وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد ابوخزام، قرارًا بتشكيل لجنة تعنى بمتابعة شؤون نازحي مدينة سرت، حيث ستتولى اللجنة متابعة معالجة أوضاعهم بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة، لحين ترتيب عودتهم إلى ديارهم.

وفي ذات الإطار، التقى أبوخزام أمس الثلاثاء، عددًا من نازحي مدينة سرت المقيمين بمصراتة.

وبحث اللقاء، أوضاع النازحين المعيشية، وتحديد المخاوف التي تواجهم داخليًا، بالإضافة إلى التعرف على الجوانب الإنسانية أو ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما زار أبو خزام مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية للاطلاع على أوضاع المكتب والجهود التي يقوم بها لخدمة النازحين.

واستعرض مساعد مدير المكتب خلال زيارة الوزير، كيفية التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن من أجل العودة الآنة للمواطنين النازحين والمهجرين إلى ديارهم .

بدوره، ثمن “أبوخزام”، جهود أعضاء المكتب من مجهودات لخدمة النازحين، مؤكدًا استعداده التام للتعاون مع وزارة الداخلية ومكتب شؤون النازحين والمهجرين بهذا الخصوص .

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