أوحيدة: علي الدبيبة يشتكي للمجتمع الدولي لتمرير ميزانية ابن أخيه

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عضو ملتقى الحوار السياسي علي الدبيبة، صاحب مليارات ليبيا زعلان على ميزانية ابن أخيه التي لم تمرر، ويشتكي للمجتمع الدولي لتمريرها لتلحق بأخواتها”.

وكان عضو ملتقى الحوار السياسي علي الدبيبة، قد طالب الثلاثاء، بضرورة مراجعة خارطة الطريق ومدى إيفاء السلطة التنفيذية المؤقتة بتوفير الظروف الضرورية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

قال الدبيبة، خلال كلمته باليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف؛ لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن “الكثير من بنود خارطة الطريق تم تجاوزها وتخطيها، وشكك في توفر بيئة صالحة للاستحقاقات المقبلة”، على حد زعمه.

وأضاف عضو ملتقى الحوار السياسي أن “البرلمان الذي منح الثقة للحكومة يتعنت اليوم ويعرقلها عبر عدم اعتماد الميزانية، مشيرا إلى أن “عرقلة البرلمان للميزانية تعزز المخاوف بعدم القدرة على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل”، على حد قوله.

وتابع الدبيبة أن “المجتمع الدولي والبعثة الأممية لم يدعما السلطة التنفيذية المؤقتة، وأدارت ظهرها لها كما فعلت مع المجلس الرئاسي السابق”، بحسب ادعائه.

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