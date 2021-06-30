مبروك: أي محاولة لتمديد سلطة الدبيبة مصيرها الفشل

رفض الشيخ حسن مبروك، عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، محاولة التمديد لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة خلال الفترة المقبلة، ورأى أن مصيرها الفشل.

وأكد مبروك في تصريحات صحفية، أنه يوجد عدد كبير من أعضاء ملتقى الحوار يتطلعون للخروج بنتائج تعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري لحماية مصالحهم، موضحاً أن هناك أصواتاً تسعى لعرقلة أي جهد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وشدد مبروك على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف الليبية في المرحلة المقبلة، موضحاً أن إنجاز الاستحقاق الانتخابي هو الحل الوحيد في ليبيا وأن أي محاولة لإقصاء أي طرف ستدفع بالبلاد نحو المربع الأول والعودة لحالة الاحتراب.

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