البيوضي: العبدلي امتثل لتوجيهات رئيسه وظهر يحذرنا بعد أن ابتكر صيغة جديدة لطرح الأحمال

سخر الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، مما اعتبره فشل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في حل الأزمات التي يعيشها الليبيون منذ سنوات، خاصة انقطاع الكهرباء، متسائلاً: أين تبخر المليار دينار؟

وأشار، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، بعنوان “النصائح الغراء في أزمة الكهرباء”، إلى عودة أسلوب طرح الأحمال بصيغة جديدة، حسب تعبيره، والتي نوه عنها رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي.

وقال البيوضي: “في الوقت الذي كنت سأقرر فيه لعن المسؤول كبديل عن إيقاد شمعة، وبدل أن أتساءل أين تبخر المليار دينار ليحل الأزمة وجدت أن الصبر والاحتساب بات علاًجا لكل الأزمات، خصوصا وأن العبدلي امتثل أخيرا لتوجيهات رئيسه وظهر يحذرنا من خطورة الموقف بعد أن ابتكر صيغة جديدة لطرح الأحمال وطريقة الإبلاغ عنها”.

وأضاف: “فالكهرباء تحولت لجرعة دواء على مراحل 6 مرات في اليوم 4*4 وهذا الاستخفاف بنا والفساد العلني يتطلب منا الصبر والاحتساب لأننا قوم مبتلون وممتحنون وعلاج الأزمة يستدعي أن لا نضجر، ونذهب لممارسة رقابة مجتمعية واحتجاجا ورفضًا لسياسات الافتراس الممنهج، بل يمكن أن نستعيض عنها برقية شرعية عنوانها الصبر على الحر والاحتساب على التمرميد”.

وسخر من حلول العبدلي، قائلاً إنها تشبه دواء منزوع الفاعلية، كما الوزراء منزوعي الدسم “الصلاحية”، فكلاهما، برأيه، جسد بلا روح، مشيرًا إلى أن الأرقام المتناثرة والصراعات المحتدمة لا تُنبئ بأن الصبر وحده سيكفي الليبيين.

وتابع: “لدينا الكثير من العثرات والاختناقات والإخفاقات التي تبشر بعودة الظلام واليأس والضجر، فقررت اختصار أزمة الكهرباء بالمثل الشعبي (الصيف ضيف) وقلت بعد 3 أشهر ستزف لنا الحكومة خبر انتهاء أزمة الكهرباء والتغلب على الأزمة فحينها سيكون فصل الخريف وموسم الشتاء قد دخلا ولن نشعر بالحر، الحل أن أصبر حتى انتهاء الصيف”.

وتطرق إلى أزمة جائحة كورونا ونقص اللقاحات، قائلاً: “لكن أزماتنا نحن الممتحنون ليست كهرباء المراحل والجرعات، فهناك طابور من الأزمات في مقدمتها الخطر الداهم الذي يطرق أبوابنا من الجارة تونس، السلالة الهندية لكوفيد 19، فكيف استعدت الحكومة التي فشلت في توفير الجرعة الثانية من لقاح كورونا، رغم وجود مبلغ 600 مليون لاستجلاب اللقاح؟”.

وتساءل مستنكرًا: “هل يعقل أن أتسلح بالصبر والاحتساب أم أطبق معايير الأمثال الشعبية وأستحضر المثل القائل (كأنك يا بوزيد ما غزيت) وأعتبر الجرعة الأولى خطأ تكتيكي وأنتظر امتحان انتشار السلالة الهندية”.

ولفت إلى وجود قضايا أخرى تتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار والسيولة والغاز وموسم العيد والمقاصة الإلكترونية والانتخابات وفرض الأمن والاستقرار وتطعيمات الأطفال، معلقًا: “قائمة طويلة ستحتاج لإجابات، لكن الصبر وحده لا يكفي”.

واختتم بالقول: “من دون شك أن الإيمان بالله والتوكل عليه أمر في صلب عقيدتنا، وصحيح أن الصبر مفتاح الفرج، وهو ما نقوم به كل يوم، لكنه لا يكفي، فالصمت على هذا الإذلال والامتهان وعدم الوقوف في وجهه هو قعود عن قول الحق، فمن رأى منكم منكرا فليغيره (بيده أو لسانه أو قلبه، وهو أضعف الإيمان) لذا فالصبر وحده لا يكفي.

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