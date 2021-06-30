وزيرا الخارجية التونسي والتركي يتفقان على دعم ليبيا وصولا لإجراء انتخابات نهاية العام

بحث وزيرا الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والتركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مشاركتهما في الاجتماع الوزاري حول التحالف الدولي ضد داعش بالعاصمة الإيطالية روما، الاثنين، تطورات الملف الليبي، في ضوء مخرجات مؤتمر برلين 2 الذي انعقد الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان للخارجية التونسية، ثمن الجرندي أهمية النتائج المسجلة في المسار السياسي الليبي، مؤكدًا الحاجة إلى مواصلة دعم الليبيين حتى يتمكنوا من تثبيت الاستقرار والأمن في بلدهم ويستكملوا بنجاح مراحل انتقالهم في اتجاه تنظيم الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة معاضدة جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل استكمال مختلف مراحل خارطة الطريق المتفق عليها، وبما يمكن الشعب الليبي من التفرغ لجهود الإعمار والبناء، بحسب البيان.

وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة المتوسط وتجنب كل محاولات جرها إلى دوامة الأزمات وعدم الاستقرار.

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