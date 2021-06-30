الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتحرك عاجل لتحسين الأوضاع المعيشية

أخبار ليبيا 24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها البالغ حيال تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وانعدام الخدمات الأساسية والتي في مقدمتها عدم توفر التيار الكهربائي، وتردي الخدمات الصحية والطبية في المرافق والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وعدم توفر السيولة النقدية بالبنوك، وعدم ضبط الأسعار بالسوق العام مما أدي إلى زيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين ، وحيث تُشكل هذه الاحتياجات أمر أساسي للسكان .

وطالبت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية، بتحرك عاجل للعمل على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وإن تتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والإنسانية إتجاه المواطنين، وذلك انطلاقا من مهام عملها المنوطه بها، وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبى .

كما طالبت حكومة الوحدة الوطنية بإجراءات عملية لإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن الليبي، وذلك بعد رفع سعر صرف الدولار، وما تسبب به من زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية والطبية بنسبة عاليه جدًا، وهو ما يشكل تهديدًا “للأمن الوطني الغذائي للمواطنين “، ويفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين ويضاعف مستويات الفقر وسوء الأوضاع الإنسانية في ليبيا .