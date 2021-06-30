الرزاقي: الجميع حصل على ترضية في مقترح اللجنة الاستشارية ما عدا تيار الانتخابات

زعم عضو ملتقى الحوار السياسي، والمستشار السابق لرئيس ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايته تاج الدين الرزاقي، إن “جميع الأطراف حصلت على ترضية في مقترح القاعدة الدستورية الذي أعدته اللجنة الاستشارية للملتقى ما عدا تيار الانتخابات”، بحسب قوله.

الرزاقي، وفي كلمته، الثلاثاء، أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الذي استأنف أعماله في جنيف منذ، الاثنين، قال: “إن هناك ترضية لما سماه “تيار ليبيا الغد” و لما أسماه “تيار الكرامة” في المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية”، بحسب قوله.

واعتبر الرزاقي أن “اشتراط اعتماد الهياكل والأجسام الليبية للقاعدة الدستورية؛ لن يوصلنا للانتخابات”، في إشارة إلى عدم ثقته في قيام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهذه الخطوة.

وأكد الرزاقي أن خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 تنص صراحة على انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، منتقدا ما دعا إليه عضو الملتقى عبدالرحمن السويحلي بشأن الإكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر وإرجاء الانتخابات الرئاسية لما بعد إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه، حيث قال كلام السويحلي متأخر.

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