إلهام سعودي: هناك مهادنة في شروط الترشح للانتخابات

اعتبرت عضوة ملتقى الحوار السياسي، إلهام سعودي، أن “هناك مهادنة في الشروط المتعلقة بالترشح للانتخابات المقبلة لمرتكبي الجرائم على حساب ضحاياهم، مشددة على ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط”، بحسب قولها.

وقالت سعودي، في كلمتها الثلاثاء أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الذي استأنف أعماله في جنيف منذ الإثنين، إن “على أعضاء الملتقى التركيز على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما تنص على ذلك خارطة الطريق، مشيرة إلى أن ما حدث في جلسة الأمس يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات”، بحسب قولها.

وشددت سعودي على “ضرورة العمل على كيفية ترسيخ حقوق الإنسان وحمايته وصون حريتها من خلال ثلاث آليات كيف يصل المسؤول للمنصب وكيف يعمل وتقييد صلاحياتهم وكيف يخرج من منصبه، إضافة إلى ضرورة التفكير في ماذا تعلمنا من الاجتماعات السابقة من الصخيرات إلى جنيف”، بحسب قولها.

كما انتقدت عضوة ملتقى الحوار السياسي “محاولة إصرار البعض على توفير أي مخرج أو غطاء لمرتكبي الجرائم من أجل تمكينهم من الفرار من العدالة، وكذلك محاولة إقحام الملتقى في الأمور الخاصة بالمسار الدستوري الذي أكدت البعثة أنه ليس من اختصاص الملتقى”، بحسب قولها.

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