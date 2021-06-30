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“النعّاس”: ليس أمام أمريكا إلا تخليص الليبيين من جيش “حفتر” حتى تستقر بلادهم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أن “القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا سوف تبدأ انسحابها قريبا”.

وزعم «النعاس»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا:  “لنفرض أن ذلك سوف يحدث بالفعل ، فماذا عن جيش عميلكم خليفة حفتر الذي دمر وخرب وقتل وشرد الليبيين على مدى سبع سنوات؟”، مردفُا “هل سيبقى يعيث فسادا في المنطقة الشرقية والجنوبية؟”، على حد قوله.

وواصل مزاعمه مضيفًا”من المعروف لديكم أن سبب المأساة فى ليبيا هو هذا الجيش اللعين الذى لم يتردد حتى فى نبش قبور الليبيين ، ومازالت مقابره الجماعية تكتشف يوما بعد يوم في ترهونة”، بحسب ادعائه.

وختم «النعاس» المؤيد للاحتلال التركي لليبيا ادعاءاته، موضحًا “ليس أمامكم إلا تخليص الليبيين من هذا الجنرال السفاح وجيشه المجرم حتى تستقر ليبيا.. وإلا فإنكم تضحكون على الليبيين وتقتلونهم وتمشون في جنائزهم ولا شيء غير ذلك”، على حد زعمه.

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أمريكا النعاس حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • طبقا لقوائم افراد قوات الشعب المسلح ايام الطاغية علي رأي الطوار الاشاوس فأن هذا المحلل والخبير هو من ضمن افراد الشعب المسلح ..ومهنته ..(( نجار ))؟؟؟!!! …وحيث ان خيرات فبراير قهاير كثيرة وعظيمة حيث جعلت الحفاة العراة يتطاولون في البنيان وأنتجت لنا من العدم امثال هؤلاء المتحذلقين تحت صفات لا يملكون منها ذرة واحدة …ياسيادة الخبير والمحلل العظيم أقول لك فاتك القطار…

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  • كثرة هزيان الاخوان دليل على قرب نهايتهم السوداء فمن قبل قال اخوان مصر نفس الكلام واستنجدوا بالامريكان لانقاذهم من السيسى وكانوا يهللوا فى رابعة ويقولوا ان سفن امريكية تقترب من السواحل المصرية ويهللوا ويكبروا ومع ذلك لم يستطع اى مسئول امربكى زيارة مرسى فى محبسه قبل ان يموت ويدفن ودارت الايام ومرت الايام وراينا قطر تعترف بان السيسى رئيس شرعى منتخب وترى تودد اردوغان الى قاهر الاخوان السيسى واسكت من اجله كل الكلاب المسعورة فى تركيا التى ظلت ننبح سبع سنوات وجاءت بنتائج عكسية واليوم ينبح زبول كلاب الاخوان فى ليبيا وسنرى اردوغان يسكتهم قريبا بعد ان يرى انهم وش فقر عليه وش السعد على حفتر فلقد راى بنفسه العرض العسكرى الكبير للجيش الوطنى المتتشر فى ربوع ليبيا تجمعوا فى مكان العرض وانصرفوا الى مواقعهم مما يدل على حرفية عسكرية عالية وهم من منعوا جرذان اردوغان من دخول سرت يوم 6/6 وسحقوا كل المهاجمين وايقن اردوغان ان من يتخطى الخط الاحمر هالك وحتى النعاس لم يعد يثق فى الاتراك ويطلب من الامريكان ماعجزوا عن تحقيقه فى افغانستان على مدار عشرين سنة فالجيش الوطنى الذى يدافع عن وطنه ويستقوى بشعبه لا توجد قوى على وجه الارض تستطيع محاربته اما الخونة امثالكم فاول من يدوس عليهم من وظفهم عنده كلاب تنبح وفشلت وهو الان يتخلص منها

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  • واضح ان النعاس ينام ومؤخرته مكشوفة بعد ان يعود من خيام النكاح الشرجية ولهذا يحلم بكوابيس حفتر الذى يجعله يهزى ويعوى ويهوى الى الحضيض لهذا نقول له اليس اللباس قبل ما تنداس كما يحدث لاخوانك المفلسين من مصر كانوا اشد منكم قوة وافساد فى الارض واين هم الان سأحدثك عن واحد منهم انت جنبه مجرد نملة بجوار فيل انه البغل صلاح ابواسماعيل كان يتطاول على الجيش المصرى ولديه مليشيات حاصرت مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية بل وذهب مع مليشياته لمهاجمة مقر الجيش المصرى فى العباسية بقنايل المولوتوف املا فى ان يطلق الجيش الرصاص على المتظاهرين فيتاجر بدمائهم ولكن قوات الصاعقة التفت حولهم من الخلف وقبضت على عدد منهم وطارتهم فى الشوارع .
    وفى النهاية دخل هذا البغل السجن ودخل عالم النسيان منذ 8 سنوات تمر اليوم على سقوط حكم المرشد ودخوله السجن يعد القبض عليه متنكرا فى ملابس نسوان يلبس النقاب !!
    وعموما مهما فعلت يانعاس مصيرك معروف اما السجن او تظل شريدا خارج ليبيا

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