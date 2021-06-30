“النعّاس”: ليس أمام أمريكا إلا تخليص الليبيين من جيش “حفتر” حتى تستقر بلادهم

علق محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أن “القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا سوف تبدأ انسحابها قريبا”.

وزعم «النعاس»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: “لنفرض أن ذلك سوف يحدث بالفعل ، فماذا عن جيش عميلكم خليفة حفتر الذي دمر وخرب وقتل وشرد الليبيين على مدى سبع سنوات؟”، مردفُا “هل سيبقى يعيث فسادا في المنطقة الشرقية والجنوبية؟”، على حد قوله.

وواصل مزاعمه مضيفًا”من المعروف لديكم أن سبب المأساة فى ليبيا هو هذا الجيش اللعين الذى لم يتردد حتى فى نبش قبور الليبيين ، ومازالت مقابره الجماعية تكتشف يوما بعد يوم في ترهونة”، بحسب ادعائه.

وختم «النعاس» المؤيد للاحتلال التركي لليبيا ادعاءاته، موضحًا “ليس أمامكم إلا تخليص الليبيين من هذا الجنرال السفاح وجيشه المجرم حتى تستقر ليبيا.. وإلا فإنكم تضحكون على الليبيين وتقتلونهم وتمشون في جنائزهم ولا شيء غير ذلك”، على حد زعمه.