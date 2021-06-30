ليبيا الان

«الزوبية»: عيب «فبراير» أن رجالها تركوا «أزلام القذافي» يقودون البلاد بكل عبث

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، أن عيب «فبراير» أن رجالها تركوا من وصفهم بـ«أزلام القذافي» يقودون البلاد بكل عبث، وفقا لتعبيره.

وقال الزوبية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ثوار فبراير خارج التبات لا يملكون شيئا والمناصب في يد أعداء فبراير أو السلبيين معها”.

وأضاف “عيب فبراير أن رجالها تركوا أزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث ودون ضوابط ولم يضبطوا إلا التبات. ومع هذا يعتبرونها نكبة لأن الحرية ليست لهم وأدمنوا العبودية”.

الوسوم

الزوبية القذافي فبراير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عيب فبراييركم المزعوم أنهم أستبدلوا العبوديه من عبيد للقذافي الي عبيد لأمير قطر بدايتا ثم عبيد لاردوغان لذلك هم جروا البلاد الي الحروب التي لا طائل منها غير ان الفقير ازاد فقرا واللص اصبح مليادير لذلك فبرايركم سيئة الذكر كانت وبال علي الليبيين ونكبه للبلاد وهذا لا يعنب ان نظام معمر كان نظاما مثالي لا با كان المواطن العادي الذي له نشاط سياسي ضد نظام الحكم بعيش بآمان وكان المواطن يقضي الليل مع عائلته الصيف علي البحر وهو في مأمن لكن بعد ان حلت نكبة فبراير التي قام بها حثالة الليبيين بتحرض من برنار ليفي حيث قال لهم غير انتم حادفوا كتائب نظام القذافي بالحجاره وفي لمح البصر ستتحول ليبيا الي مرتبة سانغافورا وتتجاوز دبي بخطوات فتحول كل واحد منهم الي أشعب ليبي ذاك الذي هو غايه في الطمع حيث اراد ذات مره صرف اطفال عنه كانوا يضايقون فقال لهم خلف ذاك الجبل حلوي وبعدما تآخر الاطفال ظن من شدة طمعه انها توجد حلوي بالفعل فلحق بهم فلم يجد شئ لدي الاطفال وكذلك اطفال حثالات فبراير عندما قاموا بما آمرهم ليفي صدموا بليبيا برجوع ليبيا الي مصاف الصومال الفقيره حيث حرب لا فائده منه غير زهق ارواح واذا معرفة القدرات العقليه لأي ليبي لا تعرضه طبيب لقيم لك قدراته العقليه فحسبك ان تسأل عن عدد الثورات التي قامت علي الارض الليبيه فان هو قال لك ثورة الفاتح ضد النظام الملكي في قام بها معمر 1/9/1969 وثورة الناتو ضدضد نظام معمر وقام سركوزي وصحبه في19مارس 2011

    رد

  • يازوبيه ليس هناك رجال فبراير …بل عملاء ولصوص فبراير…وأستغرب ان هناك مازال من يقول فبراير ورجال فبراير…ههههههههههههه…علي من تضحكوا يازوبيه..؟؟ 99% من الليبيين عرف الحقيقة ولكن للاسف بعد فوات الاوان …عرف انها مؤامرة دولية بمساندة تركية قطرية لنهب وسرقة خيرات ليبيا…وعن طريق العملاء واللصوص من فبراير نجحت المؤامرة وفي المقابل اصبح هؤلاء الذين تقول عنهم رجال فبراير مليونيرات واصحاب شركات طيران و مولات وقصور وسيارات ووووبعد ان كانوا في السجون بتهم الارهاب والمخدرات …والشعب المسكين دفع الثمن ومازال يدفع …لاكهرباء ولا وقود ولا دواء ولا سيولة ولا ولا ولا….ومازلت تقول رجال وثورة….ان لم تستحي أفعل ماشئت……

    رد