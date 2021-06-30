“العرادي”: الدبيبة ” خيرٌ فعل” بالاحتفاظ بحقيبة وزارة الدفاع

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، أنه “من المفترض على المجلس الرئاسي بسط سيطرته على كامل التراب الليبي وليس على جزء وترك الجزء الآخر” لما سماه سلطة “الأمر الواقع”، على حد قوله.

وأضاف العرادي، المتنقل في الإقامة ما بين قطر وتركيا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “رئيس الحكومة خير فعل بالاحتفاظ بحقيبة الدفاع، ولا أرى أن يتغير هذا الوضع حتى نرى ممارسة الرئاسي لكامل صلاحياته لا أن يزاول بعضها بانتقائية معيبة وخطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “المؤقتة” عبد الحميد الدبيبة، رفض طلب المجلس الرئاسي، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

وقال الدبيبة، في خطابه الموجه إلى المجلس الرئاسي:” بالإشارة إلى خطابكم المعنون “دعوة اجتماع” الوارد إلينا بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد المقبل؛ لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع، بالعودة إلى نتائج مخرجات الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك”.

وتابع:” إننا نرفق إليكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

وطالب المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي)، في وقت سابق، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ولوّح المجلس الرئاسي، في كتابه، لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد المقبل.

ووجه المجلس الرئاسي، كتابًا لرئيس الحكومة، دعاه فيه لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.