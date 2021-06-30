حبرارة: أطالب بإلغاء البث المباشر لنقاشات ملتقى الحوار الليبي في جنيف

طالب مصدق حبرارة، المدير التنفيذي لما يعرف بـ«مؤسسة التحالف الليبي الأمريكي»، والمقرب من تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، بإلغاء البث المباشر لنقاشات ملتقى الحوار الليبي في جنيف.

وقال حبرارة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نُطالب بإلغاء البث المباشر لنقاشات ما يسمى بمنتدى الحوار الليبي لما تسبب به من ثلوث سمعي وبصري”، وفقا لقوله.

وأضاف “كمية جهل وسفاهة وسُخف وتسطيح لا مثيل له. من أصل آلاف المُتعلمين والمثقفين والكُتاب والأُدباء وقادة المُجتمع لم يجدوا إلا الدهماء وأخواتها ليقرروا مستقبلنا”، بحسب وصفه.

وكانت عضوة ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أقد أكدت أنه في اليوم الأول للملتقى بجنيف، اختلف الوضع خلال البث المباشر للجلسة، عما هو عليه بعد انقطاع البث، مشيرة إلى أن المنتمين وأصحاب المصالح كشروا عن أنيابهم.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ملاحظات اليوم الأول لملتقى الحوار السياسي جنيف. من حيث المبدأ عندما كانت الجلسة منقولة ساد خطاب مهادن ومتفائل وإجماع على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر في موعدها”.

وأضافت “عندما أوقف البث كشر جماعة المصالح الضيقة وبعض المنتمين، عن أنيابهم وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم إن لم تستمر الأوضاع على ماهي عليه، منطق غريب ينم عن استبعاد فكرة التداول السلمي للسلطة وتهديدات بينة بأن الانتخابات هي الخطر الداهم الذي يهدد ليبيا”.

وتابعت “قد نمرر القاعدة الدستورية وقد نرضى بتنازلات مرة لنحقق لأهلنا الاستقرار بتجديد الشرعية لأجسام منتخبة، ولكننا نذكر المتنطعين والقافزين على المراحل بأنه لولا تسامح فبراير ما كانوا هنا، وربي يلطف ويهون كل صعب”.