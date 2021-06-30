العلاقي: اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار زادت الأمور تعقيداً

اعتبر محمد العلاقي، المحامي ووزير العدل الأسبق، أن “برلين 2” ما هي إلا نسخة مكررة من “برلين “1، وأن توصياتها لن يتم تفعليها ولن ترى النور.

وقال العلاقي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ويسأل في الحوادث ذو صواب: اللجنة الاستشارية للاسف زادت الأمور تعقيدا وبرلين 2 نسخة مكررة من برلين 1 وبنفس التوصيات التي لن ترى النور”.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا استضافت منذ أيام، وقائع مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، وسط تمسك واضح بانسحاب المرتزقة الأجانب وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في ليبيا.

ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، ومقترح للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى بالخصوص.

ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.