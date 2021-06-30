مستشار الأمن القومي الأميركي: دعمنا الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تقف مع شركائها الليبيين والدوليين في «الدعم الكامل »لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك تعليقا من المسؤول الأميركي على انعقاد جولة جديدة مداولات ملتقى الحوار السياسي في جنيف منذ الإثنين الماضي، بهدف مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات والعمل على إقرارها في ضوء الموعد المحدد لإقرارها في الأول من يوليو المقبل.

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وأثنى سوليفان في بيان، أمس الثلاثاء، على عمل ملتقى الحوار السياسي، واعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها «سيمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي»، موضحا أن ذلك ينبني على «التقدم الذي تم إحرازه أخيرا في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وقال: «يشجعنا الجو الإيجابي وروح التوافق، التي يجتمع فيها منتدى الحوار السياسي الليب ، بتيسير نشط من الأمم المتحدة، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات»، مؤكد دعم بلاده الشعب الليبي وهو «يرسم طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا».

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