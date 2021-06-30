التكبالي: الرئاسي يريد حل معضلة وزير الدفاع بينما الدبيبة لا يرغب في ذلك

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن التناغم بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة مفقود منذ البداية، لأن الدبيبة اختطف وزارة الدفاع لنفسه وقال إنه سيكون هو وزير الدفاع المؤقت، لكن الحال بقي على ما هو عليه.

التكبالي أضاف في تصريح لصحيفة “العرب” أن “المجلس الرئاسي يريد حل معضلة وزير الدفاع، بينما الدبيبة لا يرغب في ذلك، وأن التلويح بأنه إذا لم يأت رئيس حكومة الوحدة إلى الاجتماع ويتم التفاهم حول هذا الملف فإن المجلس سيعين وزيرًا للدفاع يعكس بوضوح غياب التناغم؛ لأن من يتحكمون في المشهد هم عناصر الميليشيات الذين اختطّوا لأنفسهم طريقًا وأصبحوا وزراء وحكامًا”.

وتابع قائلًا: “الإشكال كامن في المجتمع الدولي الذي يتكلم عن الانتخابات والحكومة الموحدة دون أن يدرس الأسباب الحقيقية للأزمة الليبية التي تتمثل أساسا في الميليشيات”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية