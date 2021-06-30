المنقوش : من العبث حاليًا الحديث عن خروج القوات التركية ‏من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات
أكد يوسف المنقوش، رئيس الأركان العامة بحكومة عبدالرحيم الكيب، أنه من العبث حاليًا الحديث عن خروج القوات التركية من ليبيا، فيما أشار إلى أن خليفة حفتر لن يقبل بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة أبدًا.
المنقوش قال في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية، إن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يعتبر من المستحيلات، لوجود مصاعب كثيرة في هيكلها، لافتا إلى أن عملية الكرامة تعتبر ميليشيات قبلية وعائلية يقودها أبناء حفتر وأقاربه، على حد تعبيره .
وأوضح بقوله إن هناك خللاً كبيرًا في البنية القيادية في شرق ليبيا وغربها بالإضافة إلى التضخم الكبير، في عدد من يحملون رتبًا عسكرية رفيعة سواء في الشرق أو الغرب، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب تحمل من نقاط الضعف، ما يجعل من الصعب توحيدها، مشيرا إلى أن الحرب التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس وما رافقها تزيد من صعوبة ذلك، حسب قوله .
وتابع قائلاً إنه لابد من فترة انتقالية يتم فيها إصلاح هيكلية المؤسسة أولاً ثم توحيدها، لأنه لا يمكن توحيدها بالوضع الحالي، موضحًا أن الدعم الخارجي الذي يتلقاه حفتر هو السبب وراء ما يقوم به، ولكن إذا توقف هذا الدعم فلن يكون له أي دور.
واستمر بقوله إن حفتر لن يقبل أي جهود، لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة، وتحدث عن التحركات الأخيرة لقوات حفتر على الحدود مع الجزائر تهدف لإثبات أنه يسيطر على مناطق واسعة من ليبيا وتأتي تمهيدًا لفرض النتائج التي يريدها في الانتخابات.
وانتقل بحديثه عن القاعدة الدستورية التي تناقش حاليا، ووصفها بأنها تمثل تمهيدا لوصول حفتر إلى الحكم، لافتا إلى أنه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن ستكون هناك صعوبة بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، بسبب سيطرة حفتر على شرق ليبيا.
وذكر أنه ستكون هناك صعوبات أمام بعض المرشحين لإجراء دعاية انتخابية في المناطق، التي يسيطر عليها حفتر إذا كانوا من المعارضين له .
وتحدث كذلك عن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، بقوله إن هناك مشكلة كبيرة في خروج مرتزقة شركة فاغنر الروس، لأنها خرجت عن سيطرة حفتر وروسيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنها أمرها بالخروج، ولفت إلى أنه من العبث الحديث عن خروج القوات التركية فيما تبقى القوات الأخرى والمرتزقة في ليبيا.
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