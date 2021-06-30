الدبيبة يطلع على سير العمل بشركة الكهرباء

ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء بزيارة للشركة العامة للكهرباء رفقة عدد من الوزراء، تفقد خلالها سير العمل بالشركة والأسباب التي أدت الى تردي الخدمات خلال الفترة الماضية.

الدبيبة شدد خلال لقاءه بمقر الشركة بمجلس الإدارة وبعض المهندسين على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة، مؤكدًا على أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة وخاصة خطتها العاجلة.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أن هناك تحسنًا خلال الأشهر القادمة بالشبكة وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية