الدبيبة لـ المنفي: تسمية الوزراء من اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية

ليبيا – بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خطابًا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بخصوص دعوة اجتماع الأحد لتدارس تسمية وزير للدفاع.

وجاء في الخطاب الذي حصلت صحيفة المرصد عليه: “بالإشارة لخطابكم المعنون بالدعوة لاجتماع، والوارد إلينا في الـ28 من يونيو الحالي بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل، لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع، وبالعودة لنتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك”.

وتابع الدبية: “نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية