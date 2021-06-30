مستشار الأمن القومي الأمريكي: ندعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها 

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها الليبيين والدوليين وتدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دعما كاملا.

وقال «سوليفان»، في بيان بشأن الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها عبر تويتر، “أود أن أثني على عمل منتدى الحوار السياسي الليبي فيما يجتمع أعضاؤه في جنيف هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية تاريخية في ليبيا بتاريخ 24 ديسمبر 2021”.

وتابع؛ “كما أكد مؤتمر “برلين 2″، تقف الولايات المتحدة إلى جانب شركائنا الليبيين والدوليين وندعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل كامل، إذ سيمكن ذلك الليبيين من اختيار قادتهم وإعادة إرساء سيادتهم بعد سنوات من الصراع الأهلي والاضطراب الاقتصادي”.

وأردف «سوليفان»، “ويستند ذلك إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”.

وأوضح قائلًا: “يشجعنا الجو الإيجابي وروح التوافق اللذين يتحلى بهما منتدى الحوار السياسي الليبي في الاجتماع، وذلك بتيسير نشط من الأمم المتحدة، لاعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة للانتخابات”.

وختم البيان؛ “نحن ندعم الشعب الليبي وهو يشق طريقا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا”.