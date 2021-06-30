المسماري: لا بد من وضع عقوبات رادعة بحق كل من لا يقبل بنتائج الانتخابات

ليبيا – طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري بضرورة وضع عقوبات رادعة بحق كل من لا يقبل بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

المسماري أوضحت في كلمتها خلال فعاليات الملتقى في جنيف تابعتها صحيفة المرصد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تمثل الدرجة الأولى في سلم تحقيق الاستقرار، ولا يمكن تأجيلها، مشيرة إلى أنه لا يمكن ضمان قبول نتائجها ما لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية.

وشددت المسماري أنه لا بديل على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة وفق الموعد المحدد في خارطة الطريق المتفق عليها، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بهذه العملية؛ إذا فصلت شروط الترشح على مقاس شخصيات بعينها، فيما تمثل محاولة إقصاء أي طرف من المشاركة فيها زيادة لفرص الحرب.

ودعت المسماري إلى دعم لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لاستئناف عملية توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها المعنية دون غيرها بهذا الملف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية