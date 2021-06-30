الكهرباء: زيادة العجز وساعات طرح الأحمال.. لهذا السبب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقدان حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراته)، وزيادة العجز وساعات طرح الأحمال.

وقالت الشركة، أن هذا جاء نتيجة لحدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراته) الأمر الذي أدى إلى فقد حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك المحطات، مما يسبب في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال.

وأكدت الشركة أنها تعمل حالياً على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف لكي تعمل هذه الوحدات بأقصى قدرتها.