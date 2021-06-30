ليبيا الان

الكهرباء: زيادة العجز وساعات طرح الأحمال.. لهذا السبب

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقدان حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراته)، وزيادة العجز وساعات طرح الأحمال.

وقالت الشركة، أن هذا جاء نتيجة لحدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لمحطات (الزاوية – جنوب طرابلس – الخمس – مصراته) الأمر الذي أدى إلى فقد حوالي 500 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك المحطات، مما يسبب في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال.

وأكدت الشركة أنها تعمل حالياً على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف لكي تعمل هذه الوحدات بأقصى قدرتها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • السؤال وليس له جواب هل مشكلة الكهرباء فى جميع المدن الليبية متعمد هل كل مايجرى من احداث سياسية مربوطة بمشكلة الكهرباء المرفق الحيوى للضغط على الحكومة هل انصار النظام السابق لهم ضلع فيما يجرى او الاخوان او بعض التيارات ومن المستفيد من الاحداث هل بعض المليشيات لهم دور فى سرقة الامدادات النفطية بتعاون مع بعض الاوباش بالشركة الكهرباء الوضع فى ليبيا فى مايخص الكهرباء غير طبيعى مقارنة بالدول الجوار كما ان الاعذار غير مقبولة حول مشاكل الطقس والامدادات النفطية وكذلك قطع الغيار نحن لانعيش فى كوكب اخر الدولة الوحيدة فى المنطقة لديها مشاكل بالجملة هى ليبيا وان استمر الوضع سنرى اسقاط حكومات الان وفى المستقبل

    رد