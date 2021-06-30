وزارة النفط: تطوير المنشأت النفطية مع شركتي أدونك والمبادلة الامارتيتين

بحث وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار والوفد المرافق له، رفقة مدراء شركتي أدنوك والمبادلة الإماراتيتين، سبل التعاون المشترك في القطاع النفطي وتطوير منشأته.

كما تضمن الاجتماع مناقشة أهداف حكومة الوحدة فيما يتعلق بتطوير قطاع النفط والغاز، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق التعاون والاستثمار بما يخدم الأهداف المنشودة للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية بالبلاد، وفقًا للمكتب الإعلامي للوزارة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بدولة الامارات، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة، ومدير شركة مرزق، ومدير عام التسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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