طالما الحدود مفتوحة .. مكافحة الأمراض يحذر من انتشار كورونا الهندية المتحورة

أخبار ليبيا 24 – صحة

توقع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، ‏بارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الفترة ‏المقبلة، مع تزايد المخاوف من وصول السلالة الهندية عبر ‏الحدود .‏

النجار أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الخوف يأتي من الحدود المفتوحة، لأن معظم الدول ‏التي تأتي منها الرحلات الجوية هي تركيا ومصر وتونس، وهي بلدان ‏وضعتها منظمة الصحة العالمية في المنطقة الحمراء، التي دخلتها ‏السلالة الهندية، وهناك شك في نجاعة التطعيمات ضدها‎.‎

وأوضح أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، سبق وأوصت ‏بضرورة حصول المسافرين الوافدين إلى ليبيا على اختبار كورونا، ‏وتطبيق الحجر الصحي لمن ليس لديه تحليل لضمان خلوه من أي ‏إصابة .‏

ولفت إلى أن الخلاص الوحيد من خطر فيروس كورونا، هو الإسراع ‏في حملة التطعيم، ووجه طلبًا إلى الحكومة ووزارة الصحة بتوفير ‏أكثر من مليون جرعة من اللقاحات، لتتمكن من محاصرة الوباء، ‏مشيرًا إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات التي تدخل لمراكز العزل ‎. ‎

ووجه طلبًا بتوفير كميات من مشغلات فحص كورونا، مشيرا ‏إلى أن توصية اللجنة العملية بإبقاء الإجراءات الاحترازية الوقاية ‏بنفس البروتوكولات والاستمرار في لبس الكمامات والتباعد ‏الاجتماعي .‏